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Vali Mantı ve protokol üyeleri emeklilerle bir araya geldi

Aksaray Valisi Ali Mantı emekliler lokalini ziyaret ederek emekliler ile bir araya geldi.


Aksaray Valisi Ali Mantı şehir merkezinde esnaf ve vatandaşların ziyareti ardından emekliler lokalini ziyaret ederek emeklilerle bir araya geldi. Vali Mantı, sohbet ettiği emeklilerin dertlerini dinleyerek taleplerini dinledi. Vali Mantı'nın emekliler lokali ziyaretine Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Belediye Başkanı Evren Dinçer'de katıldı. Protokol üyeleri emeklilerin taleplerini yerine getirmek için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

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