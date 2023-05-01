Virajı alamayan otomobil evin duvarına çarptı: 3 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün virajı alamadığı otomobil kontrolden çıkarak evin duvarına çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, otomobilin ön kısmı hurdaya döndü.

Kaza, sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Necati A. idaresindeki 06 TBK 42 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamamasından dolayı kontrolden çıktı. Önce refüjden geçip boş araziye düşen otomobil daha sonra müstakil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Serap A. ve Elif A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.