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Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Aksaray’da virajı alamayan tır devrildi.

Aksaray'da virajı alamayan tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 2. kilometresi Karasu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Adana istikametine seyreden Orhan Ö. (43) idaresindeki 50 FR 043 plakalı tekstil geri dönüşüm bezi yüklü tır, sürücüsünün keskin virajı alamaması sonucu devrildi. Tırdaki bezler yola ve refüje saçılırken, sürücü kabinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Afet Acil Durum (AFAD) ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışan yaralıyı kısa sürede kabinden çıkarttı. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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