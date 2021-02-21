Yaban hayvanları için Hasandağı'na yem bırakıldı

Kar yağışının yoğun olduğu Aksaray'ın Hasandağı bölgesinde yabani hayvanlar için harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğaya yem bıraktı.

3268 metre yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin 2. en yüksek dağı olan Hasandağı'nda zorlu kış şartlarında yabani hayvanların aç kalmaması için Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler çeşitli yerlere sakatat, yonca, buğday, yeşillik gibi birçok yiyecek bıraktı. Tavşan, yılkı atları, kurt ve yabani kuşlar gibi değişik türde çok sayıda hayvanın bulunduğu Hasandağı'nda tüm hayvanların yiyebileceği yemler ekipler tarafından dağıtıldı.

Hayvanların aç kalmaması için yem bırakma çalışmalarını aralıklarla sürdürdüklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin ve Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'nun talimatları doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz ile birlikte ilimizde kar yağışından sonra yaban hayatındaki hayvanların aç kalmaması için yem bırakıyoruz. Bugün Hasandağı'ndayız. Ekecik Dağı'na da bıraktık. Mütemadiyen belirli aralıklarla bırakarak yaban hayatını besliyoruz. Yaşayan her canlıya merhamet etmek gerekiyor. İnsanlığı da merhametin ayakta tuttuğunu düşündüğümüz için hem talimatlar doğrultusunda hem de görevimiz gereği yaban hayatını şu anda besliyoruz. İnşallah bunlara da devam edeceğiz. Bıraktığımız şeyler arasında buğday var, yeşillik var, sakatat gibi birçok yem bırakıyoruz. Yaban hayatını bu şekilde besliyoruz” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Necati Gökçe ise Hasandağı'nda tavşan, kurt, yılkı atları ve birçok kuş türünün bulunduğunu ifade ederek, “Hasandağı'nda bulunan yabani yılkı atları olsun, tavşan olsun, kurt, kuş olsun bu tür yaban hayvanları için doğaya yem bıraktık. Mütemadiyen her hafta karın olduğu yerlerde aralıklarla Ekecik, Hasandağı'na, çeşitli yerlere yabani kuşlar, yabani hayvanlar için buğday, pazar artığı, yonca gibi yemler bırakıyoruz. Hasandağı bölgesinde yabani tavşan, çeşitli kuş türleri, kurt, kuş, son yıllarda çoğalan yılkı atları gibi benzeri hayvanlar bulunmaktadır” diye konuştu.