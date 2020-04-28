Yanmış olarak bulunan genç, 10 liralık benzinle kendini yakmış

Aksaray'da 2 gündür kayıp olarak aranırken boş bir arazide yanmış halde cesedi bulunan gencin, parası olmadığı için telefonunu emanet bıraktığı akaryakıt istasyonundan 10 liralık benzin alıp kendini yaktığı ortaya çıktı.

Olay, İstiklal Mahallesinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gündür kayıp olarak aranan Nail Yılmaz (25)'ın öğle saatlerinde boş bir arazide yanmış olarak cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı. Yanan cesedin çevresinde bulunan ve içerisinde benzin olan pet şişeden yola çıkan polis ekipleri, bir süre yaptığı araştırma ve incelemeden sonra şahsın yaklaşık 600 metre uzaklıkta bulunan petrolden gece yarısı benzin alıp yaya olarak gittiğini belirledi. Petroldeki güvenlik kameralarını da inceleyen cinayet büro ekipleri, şahsın dün gece petrole tek başına yaya olarak geldiğini, parası olmadığı için telefonunu emanet olarak bırakıp 10 liralık benzin aldığını tespit etti. Tüm delillerden yola çıkan cinayet büro ekipleri, gencin kendini benzinle yakarak intihar ettiğini saptadı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı incelemelerin ardından gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.