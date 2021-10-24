Yaralanan özel çocukları bırakıp basın mensuplarına saldırdılar

Aksaray'da özel çocukları rehabilitasyon merkezine götüren servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8'i çocuk 10 kişi yaralandı. Rehabilitasyon merkezi idareci ve eğitimcileri ise yaralı öğrencileri bırakıp görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nden Sanayi Mahallesi istikametine seyreden Muhammet Ö. (24) idaresindeki 68 EH 858 plakalı Volkswagen marka otomobil, evlerinden topladığı özel çocukları Hürriyet Mahallesi'ndeki rehabilitasyon merkezine götürürken tali yoldan ana yola çıkan Talip S. (55) yönetimindeki 68 AAJ 046 plakalı Ford marka servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile servis minibüsündeki Nazile B. (17), Ahmet U. (13), Muhammet Emin Y. (8), Ali Yağız A. (7), Yusuf Kaan S. (6), Eda Eylem A. (17), Yusuf Efe Y. (8) ve Melih Salih S. (14) isimli çocuklar yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası hastaneye gelen eğitim kurumunun idarecileri görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırarak, elleriyle kamerayı kapatmaya çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.