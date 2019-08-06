İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı flamingo tedavi edilerek doğaya bırakıldı

Aksaray’da Tuz Gölü bölgesinde çobanlar tarafından yaralı olarak bulunan flamingo veterinerler tarafından tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Aksaray'da Tuz Gölü bölgesinde çobanlar tarafından yaralı olarak bulunan flamingo veterinerler tarafından tedavi edilerek doğaya bırakıldı.


Aksaray'ın Eskil ilçesi Tuz Gölü bölgesinde çobanlar tarafından yaralı bir flamingo bulundu. Gagasından yaralı olan flamingoyu alarak ilçeye getiren çobanlar veterinerlere haber verdi. Yaralı flamingo veterinerler tarafından tedavi edilirken, daha sonra belediye görevlilerince flamingo yeniden doğaya bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.