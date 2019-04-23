Yarışmalar ve mangal keyfiyle 23 Nisan'ı kutladılar

Aksaray'da devlet okulunda yatılı öğrenim gören ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikle yarışmalarla eğlenip, mangal keyfiyle unutulmaz bir bayram geçirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Aksaray Kadın Girişimciler Kurulunca organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Yavuz Sultan Selim Bölge Yatılı İlkokulu öğrencileri unutulmaz bir bayram geçirdi. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte düzenlenen yarışmalarda doyasıya eğlenen minik öğrenciler, daha sonra mangal yakarak mini çocuk konseriyle doyasıya eğlendi. Mendil kapmaca, sandalye ve dans yarışmalarının düzenlendiği etkinlikte başarı gösteren öğrencilere Kadın Girişimciler Kurulu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

"Geleceğin teminatı çocuklarımız"

TOBB Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berrin Ozan etkinlikte yaptığı açıklamada; çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, “Sevgili çocuklar, Atatürk, ‘Bugünün küçükleri yarının büyükleridir' diyerek sizlere vermemiz gereken önemi en güzel şekilde ifade etmiştir. Unutmayın! Bugün bizlerin bulunduğu bu makam ve mevkilerde gelecekte sizler yer alacaksınız. Bugün burada coşkunuzu paylaşan büyükleriniz sizden araştıran, düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerlere sahip insanlar olarak yetişmenizi beklemektedirler. Sizler de bu bilince sahip olmalısınız. Şimdiden sorumluluklarınızı yerine getirip geleceğe iyi hazırlanırsanız aydınlık yarınlar sizlerin olacaktır. Bizlere bugünleri kazandıran fedakar insanları rahmetle anıyor, siz sevgili çocuklarımızın bayramını kutluyoruz" dedi.