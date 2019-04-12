Yasa dışı bahis zinciri operasyonunda 5 tutuklama

Aksaray merkezli 5 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynayan ve kazandıkları paraları üniversite öğrencilerinin hesaplarına belirli bir ücret karşılığında yatırtan çete üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyon, Aksaray merkezli olarak İzmir, Artvin, Mersin ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynayan çeteyi belirledi. Bunun üzerine geniş çaplı çalışma başlatan KOM ekipleri, çetenin il sorumlusunun Aksaray'da kafelere giderek üniversiteli öğrencilerle temasa geçtiğini, öğrencilerinden sabıka kaydı bulunmayan ve paraya ihtiyacı olanları belirleyip kendilerine aracılık etmesini sağladığı belirlendi. Çete üyelerinin öğrencilerin internet hesapları ve GSM bilgileri aracılığıyla internet üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerine girdikleri, kazandıkları paraları bu öğrencilerin hesaplarına yatırttıktan sonra aldıklarını belirleyen polis, çetenin bir süre birlikte çalıştığı öğrenciler aracılığıyla yeni öğrencilere ulaştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu ile ortak yapılan araştırmada 16 bankadan farklı hesaplara yüklü miktarlarda para aktarıldığını belirleyen KOM ekipleri, yasa dışı bahis oluşturan çetenin yüklü miktarda vurgun yaptığını tespit etti. KOM ekipleri, yapılan araştırmaların sonunda yeterli delil ve bulguya ulaşarak Aksaray merkezi İzmir, Artvin, Mersin ve Antalya'da önceden belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 15 şüpheli, burada yapılan sorgularının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 15 şüpheliden Himmet S. (21), Kazım T. (22), Halil Ş. (20), Berkan E. (19) ve Mustafa D. (21) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7'si adli kontrol kararıyla, 3'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.