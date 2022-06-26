Yastık altındaki uyuşturucuyu “Kaput” buldu

Aksaray'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda yastık altına gizlenmiş uyuşturucular, narkotik detektör köpeği “Kaput” sayesinde bulundu.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Kadir B. (47), Hacı T. (23), Abbas E. (28) ve Enes Ç. (26) takibe alındı. 8 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, kent merkezinde bir eve narkotik detektör köpeği “Kaput” ile operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Kaput yastığın altındaki uyuşturucuları hassas burnuyla buldu. Aramalarda 23 gram metamfetamin, 12 gram eroin ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.