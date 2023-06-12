Yatak altından uyuşturucu çıktı

Aksaray'da bir ikamete operasyon düzenleyen jandarma yatağın altına gizlenmiş 2 kilo 500 gram bonzai ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 5 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Jandarma KOM ekipleri, 5 şüpheliyi takibe aldı. 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak sürdürülen takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. 5 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın yapan jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde narkotik detektörü köpekle birlikte yapılan aramalarda yatağın altından 2 bin 500 gram sentetik cannabinoid bonzai, 5 gram metamfetamin, 6 adet extacy hap 17 adet psikotrop hap, 2 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet pala ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.