Yayalara yol vermeyen ve telefon kullanan sürücülere 7 bin 486 lira ceza

Aksaray'da “Yaya Önceliği Denetimleri” kapsamında trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada yayalara yol vermediği tespit edilen 11, trafikte seyir halinde telefon kullanan 1 olmak üzere toplam 12 sürücüye 7 bin 486 lira cezai işlem uygulandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bankalar Caddesinde 2 saat süren “Yaya Önceliği Denetimleri” kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Trafiğin yoğun olduğu Bankalar Caddesinde yaya geçitlerinin kullanımı denetlenirken, yayaların karşıdan karşıya geçişleri esnasında kuralları ihlal eden araçlar tespit edildi. 2 farklı ekibin görev aldığı uygulamada yaya geçidi üzerinde karşıdan karşıya geçen vatandaşlara yol vermeyerek yaya önceliği kuralını ihlal eden 11 araç sürücüsü belirlendi. Yayalara öncelik tanımayan 11 araç sürücüsüne 652'şer liradan toplam 7 bin 172 lira ceza kesilirken, aynı uygulamada yaya geçidini kullanan vatandaşların geçişi esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen 1 araç sürücüsüne 314 lira ceza kesildi. Toplam 12 araç sürücüsüne 7 bin 486 lira cezanın kesildiği uygulama 2 saatlik sürenin ardından son buldu.