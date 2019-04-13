Yayaya çarpan sürücü arabası için ağladı

Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan kadın sürücü kaza sonrası sinir krizi geçirerek ağır hasar alan arabası için ağladı. Ağır yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, kadın sürücü, "Arabam ne hale geldi" diye gözyaşı döktü.

Kaza, Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar Yan Yol Terminal Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menşure Nur Y. (23) idaresindeki 51 AAH 718 plakalı otomobil, otogara yolcu bıraktıktan sonra yolun karşısındaki otomobiline gitmek isteyen Ayşe A.'ya (45) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"Arabam ne hale geldi"

Yayaya çarpan kadın sürücü kazanın etkisiyle sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Kazanın şokunu üzerinden atamayan kadın sürücü Menşure Nur Y., bir süre sonra olay yerine gelen babasına ağır hasar alan arabasını göstererek, "Arabamı ne hale getirdi baba ya" diye ağlamaya devam etti. Kadın sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürülürken aynı sözleri polislere de söyleyerek, "Arabam ne hale geldi" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.