Yaz Spor Okulları'nda 2 bin 100 sporcu adayı yüzme kursu alıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da başlattığı yüzme kursları 2 bin 100 sporcu adayının katılımıyla olimpik tesislerde gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Haziran ayında başlatılan Yaz Spor Okulları'nda temel yüzme eğitimleri sporcu adaylarının yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Aksaray Olimpik Yüzme Havuzunda günde 4 seansla gerçekleştirilen eğitimlerde 2 bin 100 sporcu adayı uzman antrenörler eşliğinde suya giriyor. 50 metreye 25 metre olimpik havuzda eğitim alan sporcu adayları ilk olarak havuz kıyısında ısınma hareketleri ile hazırlanıyor. Sporcu adayları daha sonra antrenörleri eşliğinde 3 metre derinlikteki havuzun yüzeyinde durma becerilerini geliştiriyor. Yüzme öncesi tedbir eğitimlerini alan aday öğrenciler tek tek ilgilenilerek yüzmeye başlıyor. İlk etapta antrenörlerden eğitim alan sporcu adayları sırayla bireysel yüzmelerini yapıyorlar. Öğrencilerin yaz tatilinde keyifli vakit geçirmesini ve bir spor dalında eğitim almasını isteyen velileri ise sporcu adaylarını eğitim sürecinde yalnız bırakmıyor. Çocuklarını yüzme kursuna getiren veliler psikolojik açıdan gelişmeleri içinde antrenörlerden destek alıyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ise hem sporculara hem de velilere destek eğitimleri veriyor.

Yaz tatili döneminde 2 oğlunu kursa getiren Elif Kaya (35), “2 tane oğlum var buraya yüzmeye getirdim. Hem okulun olmadığı dönemde çocukların dolu dolu vakit geçirmesi için hem de spor dalına karşı yatkınlıkları olması için geldik. Hem güzel eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Kaliteli vakit geçiriyorlar. Burası da güzel ayrıca, yüzme çocukların sağlığı vücut gelişimi açısından çok iyi bir sor dalı” dedi.

Çocuğunun yüzme sporunu severek yaptığını belirten Zakir Koyuncu (38), "11 yaşında oğlum var. Boş zamanlarında toplumda faydalı bir iş olsun, spor dalı olsun diye yüzmeye getirdik. Çocuğumuzun burada gelişimi psikolojik ve bedensel gelişimi için gerçekten bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Yüzme sporunu gerçekten bu yönden tercih ettik. Severek geliyor. Çocuğumuz önceden jimnastik kursuna gitmişti. Oradan da aldığı biraz eğitimle kendisini biraz daha geliştirmek istiyor. Onun için yüzmeye getirdik. Zevk alarak da yapıyor. Gelecek ailelerin de yüzmeyi tercih etmesini tavsiye ederiz” diye konuştu.