Yediği cezanın acısını polisleri görüntüleyerek çıkarmak istedi

Aksaray'da kısıtlamayı delip araçla gezerken polise yakalanan gurbetçi sürücü kesilen cezanın ardından sinirlenerek acısını polis memurlarını ve basın mensuplarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek çıkarmak istedi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hem pandemi hem de rutin denetim yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri yabancı plakalı lüks otomobili durdurdu. Ehliyet, ruhsat ve kısıtlama muaf belgelerini kontrol eden polis ekipleri Şevket Çelik (28) isimli sürücünün kısıtlamadan muaf olmadığını, emniyet kemeri takmadığını ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten 144 TL, emniyet kemeri takmamaktan 144 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 3 bin 438 TL para cezası uygulandı. Kesilen cezaların ardından sinirlenen sürücü araçtan inerek eline aldığı cep telefonuyla görevini yapan polis memurlarını ve basın mensuplarını görüntülemek istedi. Bunun üzerine duruma müdahale eden polis ekipleri sürücüyü görüntü almasının yasal olmadığını belirterek uyarmak istedi. Uyarılara uymayan sürücünün polisin müdahalesiyle görüntü çekmesine izin verilmedi. İşlemlerin ardından aracına binen sürücü drift atarak olay yerinden ayrıldı.