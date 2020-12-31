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Yeğeni tarafından vurulan adam ağır yaralandı

Aksaray’da husumetli olduğu amcasını takip eden yeğen, sokak ortasında amcasını tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Aksaray'da husumetli olduğu amcasını takip eden yeğen, sokak ortasında amcasını tabancayla vurarak ağır yaraladı.


Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 703 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. (62), geçmişten bir husumeti olan yeğen Mehmet B. (26) tarafından bir süre takip edildikten sonra sokak içerisinde tabancayla vuruldu. Açılan üç el ateşin ardından şüpheli Mehmet B. bir araca binip kaçarken, amca Hasan B., karnına isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.



Sağlık görevlileri yaralının bilincini açık tutmak için seferber oldu


Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ile olay sırasında tesadüfen oradan geçen 2 sağlık görevlisi de yaralı Hasan B.'ye müdahale etti. Sağlık görevlilerinden biri ellerini yaralı adamın başının altına koyup destek yaparken, diğer sağlık görevlisi de yanaklarını dürterek bilincini açık tutmak için gayret gösterdi. Sağlık görevlilerinden biri yaralı Hasan B.'ye sürekli “Amca, amca bize yardım et. Adın ne? Hasan mı? Hasan, tamam. Amca konuş. Hasan amca” diyerek bilincini açık tutmaya çalıştı. 4 sağlık görevlisi tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı adam, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu. Yaralı Mehmet B.'nin verdiği üzerine olay yerinden kaçan yeğeni Mehmet B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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