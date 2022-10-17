Yeni alımlarla ASÜ'de kütüphane koleksiyonu genişliyor

Dr. Yusuf Şahin, yaz döneminde 4 bin 500 adet kitap alımı yapıldığını, alınan kitapların kataloglama işlemlerinin bitmesinin ardından kütüphanedeki basılı kaynak sayısının 106 bine erişeceğini söyledi.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği ve neredeyse günün her saatinde canlı bir görünümde olan ASÜ Kütüphanesi, yapılan yeni yatırımlarla birlikte daha zengin bir içeriğe sahip oluyor. Gerek basılı gerekse elektronik içerik bakımından kullanıcıların ihtiyaçlarına büyük ölçüde cevap verebilen ASÜ Kütüphanesi, bünyesinde engellilere özel bir kütüphane ile Türkiye'nin ilk spor kütüphanesini de barındırıyor. Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, yaz döneminde yapılan yeni alımlarla birlikte basılı kaynak sayısının 106 bine, elektronik kitap sayısının 28 bin 762'ye, süreli yayın ve tez sayısının da 2 bine yükseldiğini söyledi. Kütüphanenin fiziki bakımdan da dikkat çekici bir niteliğe sahip olduğunu kaydeden Prof. Şahin, “Grup ve bireysel çalışma odaları, elektronik kayıt ve ödünç alma sistemleri, kaynakları bulmaya kolaylık sağlayan yerleşim planı Kütüphanemiz arzu edilen tüm donatılara sahip nezih bir mekân. Öğrencilerimiz başta olmak üzere şehirden tüm kullanıcılar kütüphanemizi sık aralıklarla ziyaret ediyor. Vize ve final sınavları gibi yoğun dönemlerde kütüphanemizin belli bölümleri 24 saat açık. Hedefimiz, her gün 24 saat açık bir kütüphane oluşturmak. Bunun için de çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Şahin, belirli bir plan içinde kütüphanedeki kaynak sayısının artmaya devam edeceğini, gelen her talebe imkânlar ölçüsünde karşılık vermeye gayret gösterdiklerini de vurguladı.