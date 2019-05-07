İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilova İçme Su Birliğinde Başkan Koçak güven tazeledi

Aksaray’da Yeşilova Grup İçme Su Birliği Başkanlığının seçiminde Başkan Emin Koçak 5’inci dönemde de seçilerek güven tazeledi.

Aksaray'da Yeşilova Grup İçme Su Birliği Başkanlığının seçiminde Başkan Emin Koçak 5'inci dönemde de seçilerek güven tazeledi.


Aksaray'da 6 belde ve 16 köyün temiz su ihtiyacını karşılayan Yeşilova Grup İçme Su Birliğinin başkanlık seçimi yapıldı. Onlarca üyenin katıldığı seçime tek liste halinde giren mevcut Başkan Emin Koçak, 5'inci döneminde de güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Seçim öncesi bir açıklama yapan Başkan Emin Koçak, amaçlarının bölgedeki köy ve beldelere hizmet getirmek olduğunu belirterek, bu bölge sınırlarının daha da genişletilerek daha kaliteli bir su hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi. Seçim öncesi üyeler ve köy halkı Başkan Koçak'a teşekkür ederek çalışmalarda tam destek arkasında olduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.