Yılın polislerine teşekkür ve takdir belgesi verildi

Aksaray'da 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen törende yılın emniyet mensuplarına teşekkür ve takdir belgesi verildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve yıl içerisinde görevlerinde üstün başarı gösteren müdür yardımcıları, amirler, komiserler ve polis memurlarına protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi ve takdir belgesi verildi. İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Türk Polis Teşkilatı'nda her bir polis memurunun özveri ve gayretle gece gündüz demeden halkın huzur ve güvenliği için çalıştığına vurgu yaparak, tüm emniyet mensuplarına özverilerinden dolayı teşekkür etti.