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Yola çıkan otomobile kamyon çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da yola çıkan otomobile kamyonun çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da yola çıkan otomobile kamyonun çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolu Ihlara Bulvarı Nakkaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nakkaş Caddesi'nden Nevşehir karayoluna çıkan Şevki G. (46) idaresindeki 68 BU 825 plakalı otomobile, Ankara istikametine seyreden Hüzeyfe K. (57) yönetimindeki 68 DL 348 plakalı kamyon çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü ve kamyon sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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