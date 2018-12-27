İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolcu otobüsü 6 metrelik duvardan düştü: 1 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yolun kenarında bulunan yaklaşık 6 metrelik duvardan aşağıya düştü.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yolun kenarında bulunan yaklaşık 6 metrelik duvardan aşağıya düştü. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ihlara Belde Belediyesine ait Mustafa K. (43) idaresindeki 68 AK 863 plakalı yolcu otobüsü, içerisinde 2 yolcu ile Ihlara beldesinden Aksaray istikametine yola çıktığı sırada yoldaki buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otobüs yolun kenarında bulunan yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan aşağıya düştü. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.