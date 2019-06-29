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Yuvadan düşen yavru kuşlar yuvalarına bırakıldı

Aksaray’da yuvadan düşen iki kuş yavrusu itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvalarına bırakıldı.

Aksaray'da yuvadan düşen iki kuş yavrusu itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvalarına bırakıldı.


Olay, Laleli Mahallesi Son Durak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri iki kuş yavrusunun ağaçtan düştüğünü fark etti. Kuşları bir süre yuvalarına koymayı deneyen mahalle sakinleri daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yavru kuşları alarak itfaiye aracı merdiveni ile ağacın üst kısmında bulunan yuvaya ulaştı. Kuşları tekrar yuvalarına bırakan itfaiye ekipleri vatandaşlara da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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