Zencefil ve zerdeçal ikilisi kış aylarının vazgeçilmezi oldu

Aksaray'da havaların soğumasıyla birlikte artan soğuk algınlığı rahatsızlıklarına karşı vatandaşlar aktarların tavsiyesi ile en çok zencefil ve zerdeçal ikilisini tercih ediyor.

Aksaray'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve soğuk algınlığı rahatsızlıklarının artması nedeniyle vatandaşlar bitkisel ürünler için aktarların yolunu tutuyor. Birçok bitkisel çayın faydasını gören vatandaşlar, özellikle çocukların rahatsızlığının önüne geçmek ve tedaviye yardımcı bitkisel karışımları tercih ediyor. Vücutta ödem sökme ve soğuk algınlığıyla mücadelede aktarlar zencefil ve zerdeçal ikilisinden yapılan karışımları öneriyor. Gribal enfeksiyon ve sürekli öksürük rahatsızlığı çeken vatandaşların en çok tercih ettiği zencefil ve zerdeçal aktarların tavsiyesiyle hem yoğurt hem de balla tüketilebiliyor. Aktarlar, hastalığın başladığının hissedilmesinden geçişine kadar zencefil ve zerdeçalın faydalarından bahsederken, vatandaşlar sıklıkla kullandıkları ikiliyi birbirilerine tavsiye ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmekte en etkili bitkisel ürünler arasında yer alan ikili soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi oluyor.

Zencefil, zerdeçal ve şifalı diğer bitkilerin yoğun şekilde satıldığını belirten aktar Salih Gür (54), “Burada zencefil var, zerdeçal var bunlar bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Öksürüğe, astım ve bronşite, halsizliğe, yorgunluğa iyi gelir. Kış çayları, atom çayları, ıhlamur, papatya, kekik var, bunların hepsi şifalı bitkilerdir. En çok zencefil, zerdeçal, atom çayları ve bunların macunları var. Macunlar da öksürüğe, astıma, bronşite, zencefilli macunlar karışık her şeyi içinde bu macunlar da çok tercih ediliyor. Hastalığına göre değişiyor. Bitkinin durumuna göre hastalığına göre kişi geliyorsa benim öksürüğüm var diyorsa zencefil veriyoruz. Toz zencefil, bunu balla karıştır ye diyoruz. Veyahut da karışık macun veriyoruz. Onu kullan diyoruz. Böyle biraz daha yaşlıysa içemiyorsa, tatlıyı kullanamıyorsa o kişilere de ıhlamur veriyoruz” dedi.

Çocuklarına genelde yoğurt ve pekmezle zencefil ile zerdeçal ikilisi yedirdiğini ifade eden Gülizar Bilge (33), “Kış aylarında genellikle zencefil ve zerdeçal kullanıyoruz. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Mesela zerdeçalı akşamları yoğurtla karıştırıp çocuklara yediriyoruz. Pekmezle karıştırıyoruz kan yapıyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor diye biliyoruz. Çok şükür hastalanmıyoruz. Benim iki tane çocuğum var bugüne kadar hiç antibiyotik kullanmış değiller” diye konuştu.

Kış aylarında sıklıkla zencefil ve zerdeçal tercih ettiğini belirten Tuğba Kocapınar (36), “Zencefille zerdeçalı havaların soğumasıyla birlikte biz de tüketiyoruz. Balla karıştırdığımızda doğal antibiyotik olduğunu biliyorum. O yüzden de tercih ediyoruz. Daha çok kış mevsiminde zerdeçalı çocukların sütlerinin içine karıştırıp veriyorum. O şekil tercih ediyorum” dedi.