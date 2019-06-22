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10 bin kişi 100. yılı coşku içinde Kıraç ile kutladı

Milli Mücadele, Amasya Tamimi’nin 100.

Milli Mücadele, Amasya Tamimi'nin 100. Yılı ve 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında sanatçı Kıraç, 10 bin kişi ile 100. Yılı kutladı.


Amasya 12 Haziran Şehir Stadyumunda sevilen parçalarını Amasyalılar ve 100. Yıl için seslendiren Kıraç, unutulmaz bir gece yaşattı.


Kıraç hit olmuş Ayşe, Gülpembe, Karahisar Kalesi, Karakaş Gözlerin Elmas gibi parçalarını seslendirdi.


Kıraç, “Yıllar sonra Amasya'da, 100. Yılda burada olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Milli Mücadelemizin en önemli, başlangıç yerlerinden biri olan Amasya'da gerçekten çok mutluyuz. 100. Yılda burada olmak, bitmeyen 19 Mayıs hala devam ediyor. Bizi buraya çağıran, davet eden başta sayın valimiz olmak üzere çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Amasya Valisi Dr. Osman Varol ise, “Bu coğrafyaya ait olan, Anadolumuza ait olan bize ait olan, bizim özümüz olan ezgileri o muhteşem yorumuyla senelerdir gençlere sevdiren ve gelecek kuşaklara taşıyan Kıraç ve ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Vali Varol, sanatçı Kıraç'a çiçek ve şilt takdim etti. Kıraç, Amasyalılara yaklaşık bir buçuk saat süren bir müzik ziyafeti yaşattı.

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