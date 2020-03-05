İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1080 kursiyere okuryazarlık sertifikası

Amasya Valisi Dr.

Osman Varol, Amasya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek sürdürülen kurslara ilişkin bilgi aldı.


Okuryazarlık Seferberliği kapsamındaki 1. ve 2. kademe okuma-yazma kursları ile yabancı dil, bilgisayar, giyim ve dekoratif el sanatları kurslarında incelemede bulunarak bilgi alan Vali Varol, bu tür kursları çok önemli bulduğunu belirterek vatandaşlarla sohbet etti.


Vali Varol'a bilgiler veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Özarslan, Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Amasya genelinde 5 branşta 337 kurs açıldığını, bu kurslara 1897 vatandaşın katıldığını, kursların sonunda 129 erkek, 951 kadın toplam 1080 kursiyerin okuryazarlık sertifikası aldığını ifade etti. Müdürlük personeliyle de görüşen Vali Varol'un incelemelerinde İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu da yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.