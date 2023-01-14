112'yi gereksiz yere meşgul eden 3 kişiye ceza

Amasya'da 2022 yılında 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden 3 kişiye toplam 2 bin 244 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

112 Acil Çağrı Merkezinden yapılan açıklamada, 2022 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine 364 bin 236 çağrı geldiği ve bunların yüzde 25,24'nün vakaya dönüşen çağrılar olduğu belirtilen açıklamada, “Yüzde 74,76 gereksiz ve danışma bilgi amaçlı çağrılar olmaktadır. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz lütfen 112 numarasının gereksiz yere meşgul edilmemesidir” ifadelerine yer verildi.

Eski acil çağrı numaraları 110 yangın ihbar, 155 polis imdat, 112 sıhhı imdat, 122 Alo AFAD, 156 jandarma imdat, 177 orman yangın ihbar numaralarına artık sadece tek “112” numarasından ulaşabileceğine vurgu yapılan açıklamada “112” numarasının bilinirliğini artırmak ve gereksiz çağrıları azaltmak amacıyla tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.