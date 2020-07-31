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113 acemi kasap hastanelik oldu

Amasya’da 113 acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.

Amasya'da 113 acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.


Amasya'da kurban kesmeye kalkan acemi kasaplar vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplar yaralanarak hastanelere başvurdu.


7 kişi Gümüşhacıköy, 30 kişi Merzifon, 35 kişi Suluova, 25 kişi merkez, 16 kişi Taşova'da olmak üzere toplamda 113 acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan acemi kasaplar hastanelere kaldırılarak tedavi edildi.

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