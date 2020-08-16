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14 gün sonra dünya evine gireceklerdi, son yolculuklarına uğurlandılar

Düğünlerine 16 gün kala trafik kazasında hayatını kaybeden nişanlı çiftin cenazeleri Antalya ve Amasya’da defnedildi.

Düğünlerine 16 gün kala trafik kazasında hayatını kaybeden nişanlı çiftin cenazeleri Antalya ve Amasya'da defnedildi.


İstanbul'da TEM Otoyolu Edirne istikameti Kağıthane mevkisinde 14 Ağustos 2020 Cuma günü yabancı plakalı lüks cipin aniden durması nedeniyle Kutay Ecevit (26) yönetimindeki 05 ABE 573 plakalı motosiklet, lüks cipe çarparak yola savrulmuş, kaza sonrası motosiklet sürücüsü Kutay Ecevit ve arkasında oturan nişanlısı Elif Meltem Narman (32) olay yerinde hayatını kaybetmişti.


Kılınan cenaze namazının ardından Kutay Ecevit, Amasya'nın Merzifon İlçe Mezarlığına, nişanlısı Elif Meltem Narman ise Antalya Muratpaşa Andızlı Mezarlığına defnedildi.

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