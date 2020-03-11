150 yıllık el sanatının son temsilcisi

Amasya'da 50 yaşındaki Murat Olgaç, yöreye özgü el yapımı semaver yapan son usta olarak gücü yettiğince bu işi sürdüreceğini söyledi.

Amasya merkez ve köylerinde yaklaşık 150 yıldır semaver kullanılıyor. Değişik boylarda üretimi yapılan ve 27 parçadan oluşan semaverler bir buçuk asırdan bu yana bir el sanatı ve geçim kaynağı olarak bilinirken, semaver üretimi ustaların azalması nedeniyle kaybolmaya başlayan meslekler grubu içerisine girdi. Amasya'da el yapımı semaverler üreten 50 yaşındaki Murat Olgaç, “1990'dan beri semavercilik işiyle uğraşıyorum. Bizim yaptığımız semaverler tamamen el yapımı semaverler. O günkü yapacağınız semaverin ham maddesini düz levha olarak alıyorsunuz, hiçbir elektronik cihaz kullanmadan tamamen el yapımıyla bunu semaver şekline getiriyorsunuz. El yapımı semaver demek bu. Bunların fabrikasyon semaverden artı özellikleri şu, işçilik ve görünüm olarak el yapımı olduğu için daha güzel görünümlü, ömrü daha fazla. Bunlarda ham madde olarak bakır, galvanizli saç, pirinç kullanıyoruz. Bunlardan semaver yapıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Şu anda da el yapımı semaver yapan çok kişi kalmadı. Sadece ben kaldım da diyebilirim. Amasya'da benden başka semaver yapan kalmadı diyebilirim. Bundan 15 sene öncesine kadar 4-5 tane usta vardık. Maalesef bu fabrikasyon ürünlerden yapılan ürünlerden dolayı bayağı bir azaldık, çok fazla yapan kalmadı. Ben de ömrüm yettiği kadar, gücüm yettiği kadar bu işi sürdürmeye, el yapımı semaver yapmaya devam edeceğim” dedi.