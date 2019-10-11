18 asırlık 'elmalı mozaik' Amasya'nın sembollerinden olacak

Misket elmasıyla ünlü Amasya'nın sembollerinden biri olacak 1800 yıllık elma figürlü mozaiğin yakında sergilenmesine başlanacak.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Müzesi'nde teşhir edilmesi için insiyatif aldıkları mozaiğin hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

2013 yılında Yavru köyü yakınlarında yapılan arkeolojik kazılar sonucu bulunan elma ağacı ve keklik figürlü mozaik, misket elmasıyla ünlü şehirde heyecan oluşturmuştu. Amasya Müze Müdürlüğü deposuna kaldırılması sonrası sergilenmesi için insiyatif aldıkları mozaiğin konuşlandırılacağı alandaki çalışmayla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken ve Müze Müdürü Celal Özdemir'den bilgiler alan Vali Varol, tarihi şehrin sembollerinden biri olacak mozaiğin yeniden hayat bulmasıyla önemli ölçüde ziyaretçi kitlesi çekeceğine inandığını belirtti.