İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

180 anaokulu öğrencisinden Mehmetçiğe ay-yıldızlı, asker antlı destek

Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için ay-yıldız koreografisi yaparak asker andını okudu.

Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için ay-yıldız koreografisi yaparak asker andını okudu.


5 yaşındaki minikler, Barış Pınarı Harekatı'nda üstün başarı gösteren Mehmetçiğe destek vermek için öğretmenleri eşliğinde futbol sahasının ortasında vücutlarıyla ay-yıldız koreografisi yaptı. Daha sonra minikler asker andını okudu. Minik öğrenciler anaokulu önünde hep bir ağızdan “Barış Pınarı Harekatı'na tam destek” diye bağırdılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.