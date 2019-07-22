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2 gündür kayıp olan genç sağ bulundu

İzmir’den Amasya’ya dedesinin cenazesi için ailesiyle birlikte gelen ve 2 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Yılmaz Hakkı Çiftçi, sağ bulundu.

İzmir'den Amasya'ya dedesinin cenazesi için ailesiyle birlikte gelen ve 2 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Yılmaz Hakkı Çiftçi, sağ bulundu.


Cenaze için Amasya'nın Belmebük köyüne gelen Çiftçi'den ailesi 2 günden haber alamaması üzerine durumu jandarma ve AFAD yetkilerine bildirdi. Jandarma ve AFAD yetkilileri Amasya merkez Belmebükköyü dağlık alanı, köyün içinde arama çalışmalarına başladı.


AFAD, jandarma ve itfaiye personelleri aramalarını Belmebükköyü ile Dadı köyü arasındaki kanala kaydırdı ve mutlu haber bugün sabaha saatlerinde geldi.


Aramaların İlyas köyüne kaydırılmasının ardından sevindirici haber geldi. 18 yaşındaki Yılmaz Hakkı Çiftçi, İlyas köyünde sağ olarak bulundu. Aile de derin bir nefes aldı. Psikolojik tedavi gören Çiftçi'nin gezmek için çıktığı ve dönüş yolunu bulamadığı öğrenildi.

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