Amasya'da "26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü" kutlandı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Hasta Hakları Günü kutlama programı düzenlendi. Hastanede incelemelerde bulunan Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, hasta ve yakınlarını ziyaret ederek, gül dağıttı. Açılan stantta hastalara hakları ile ilgili broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Kalçasından sıkıntısı olan bir hasta, “İki sene önce kiraz toplarken düşmüştüm, kiraz dalından. Bel fıtığı ile mücadele vermiştik, yok denecek kadar azdı. Ağrılarım yok şu anda. Ağrıdan duramıyordum. 2 ay iğne ilaçla durdum. Şimdi rahatım, memnunum” dedi.

Bir diğer hasta, “Bakımımız güzel, doktorlarımız güzel. Ne söyleyeyim, buna şükretmeyen gitsin başka yer arasın” diye konuştu.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “Bugün Dünya Hasta Hakları Günü. Biz de bu kapsamda Amasya İl Sağlık Müdürlüğü olarak hastalarımızı ziyaret ettik. Hastalarımızın şikayetlerini, önerilerini dinledik. Biz hasta hakları olarak 15 birimde hizmet veriyoruz ilimizde. Genelde bu birimlerimiz şikayet, öneri dilekçeleri alıyor. Geçen yıla oranla hasta haklarımıza gelen şikayetlerimiz ciddi oranda azaldı ve azalmaya devam edecektir bundan sonra da. Bu birimimizde yaklaşık 60 çalışanımızla hizmet vermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.