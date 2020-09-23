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26 gram kokain ele geçirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26,08 gram kokain elde edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26,08 gram kokain elde edildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, imal eden ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürüttükleri analiz çalışmaları kapsamında bugün bir operasyon gerçekleştirdi.


Şüpheli N.G. (54) isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1 adet şeffaf poşete sarılmış daralı ağırlığı 26,08 gram gelen kokain ele geçirildi.


Şahıs hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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