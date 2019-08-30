30 Ağustos Zafer Bayramı Amasya'da coşku içinde kutlandı

Tüm yurtta olduğu gibi Amasya'da da 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı coşku içinde kutlandı.

Kutlamalar, Yavuz Selim Meydanında Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Akpınar ve Amasya Belediye Başkan Vekili Cahit Aktaş'ın, halkın ve tören birliklerinin bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile kutlamalar devam etti. Öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okurken, halk oyunları gösteri yapıldı.

Kutlamalar askeri birliklerinin geçit töreni ile sona erdi. Vatandaşlarda 30 Ağustos Zafer Bayramına katılarak bol bol alkış tuttu.

Kutlamalara Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Akpınar, Amasya Belediye Başkan Vekili Cahit Aktaş, kurum kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.