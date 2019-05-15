44 günde 98 bin 572 kişi ziyaret etti

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Belediye Başkanlığı görevine seçildiği 44 günlük sürede 98 bin 572 kişinin kendisini ziyaret ederek ‘hayırlı olsun' temennisinde bulunduğunu söyledi.

Bir özel katılım bankası Amasya Müdürü Hüseyin Sipahi, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Başkan Sarı, “Amasya Belediye Başkanlığı görevine seçildiğim 44 günlük sürede 98 bin 572 kişi beni ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Bu teveccühe layık olmaya çalışacağım” dedi.

Ziyaretin sonunda Sipahi, Başkan Sarı'ya Büyük Ağa Medresesi ve çevresinde bulunan tarihi evlerin yer aldığı bir yağlı boya tablo hediye etti. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından ziyaret son buldu.