5 kilo gübresini aldı, şimdi 3 milyon solucanı var

Amasya'da bir köyde yaşayan genç kadın, aldığı 5 kiloluk organik solucan gübresinin toprak için çok yararlı ve verimi artıran doğal bir ürün olduğunu görünce solucan üretimine geçti. Bir yıl önce 200 bin solucan alan genç kadının şimdi 3 milyona yakın solucanı var.

Yörede ‘domates diyarı' olarak adlandırılan Büyük Kızılca köyünde yaşayan Hicran İkzek adlı bir genç kadın, yaptığı araştırmalar sonrası 200 bin solucan alıp ailesine ait ahırda özel ortamda yetiştirmeye başladı. 32 yaşındaki İkzek, "Topraklarımıza faydalı olacağını düşündük. 200 bin solucan ile başladım. Şu an 3 milyona yakın solucanım var” dedi.

Asidi alınmış hayvan gübresi, çay posası, yumurta kabuğu ile meyve ve sebze atıklarıyla besledikleri solucanlar sayesinde yıllardır kimyasal gübre kullandıkları arazilerinin verime kavuşacağına inanan İkzek, "Yaklaşık 8 ton gübre çıkacak. 3 tonunu kendi arazilerimizde kullanacağız. Denemek için komşularımıza da vereceğiz. Onlarda aradaki farkı görsünler” diye konuştu.

Aynı zamanda Amasya İl Özel İdaresinde görev yapan İkzek, yöredeki diğer çiftçilerin de yetiştirmesi için solucanlardan 1 milyonunu satmayı planlıyor.