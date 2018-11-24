5 yılda 40 bin fidan toprakla buluştu

Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Ordu ve Çorum ofislerinde işlem yaptıranlar ‘Şehirler Yeşillensin' kampanyası çerçevesinde kara servi, mavi servi, çınar ve defne gibi ağaç türlerinin fidanlarına ücretsiz sahip oluyor.

Bu yıl 10 bin fidanın dağıtımını planladıklarını belirten Türk Telekom Samsun Bölge Müdürü Baki Günay, son 5 yılda bölgede 40 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladıklarını anlattı.

Amasya İl Müdürü Osman Yıldırım ile birlikte işlem yaptıran müşterilerine fidan dağıtan Günay, “Bazı müşterilerimiz aldıkları fidanlara çocukları, eşleri veya kendi adlarını vererek dikiyor ve fotoğraflarını da bizimle paylaşıyor” diye konuştu.