54 kişiye 127 bin 350 TL para cezası kesildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde korona virüs tedbirlerine ve kısıtlamalara uymayanlara 127 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Amasya'nın yüksek risk grubunda yer alması nedeniyle ilçe genelinde denetimleri sıkı tutuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında başlatılan ‘dinamik denetim süreci' dolayısıyla da denetim seferberliği kurum müdürleri ile esnaf odası başkanları tarafından tüm hızıyla sürüyor.

Maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına çoğu vatandaş riayet ederken 19 kişiye maske takmamaktan, 900'er liradan ceza kesildi. Hafta içi ve hafta sonu sosyal hareketliliği azaltmak için uygulanan sokağa çıkmasına uymayıp, kısıtlanamayan 33 kişi ile izolasyon ihlali yapan 2 vatandaşa 3 bin 150'şer TL den ceza kesildi. Bir hafta boyunca toplam 54 şahıs, 127 bin 350 lira idari para cezasıyla karşı karşıya kaldı.