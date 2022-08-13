55 Evler Mahallesine yaya üstgeçidi yapılıyor

Amasya'da 55 Evler Mahallesinin ortasından geçen D-100 karayoluna yaya üstgeçidi yapımına başlandı. Ayaklarının betonu atılan çelik kontrüksiyon yaya üstgeçidinin bir ay içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan üstgeçit ile özellikle de okul dönemlerinde öğrencilerin can güvenliğinin en üst seviyede tutulması hedefleniyor.

Mahalle muhtarı Emre Kaya, Ataşehir yerleşkesiyle ulaşım güvenliğini daha da artıracak yaya üstgeçidinin inşasında emeği olan yetkililere teşekkür etti.