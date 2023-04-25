"6. Merzifon Kitap Fuarı" 29 Nisan'da: Türkan Şoray da katılacak

Açılışa Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray da katılacak.

Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin yer alacağı fuarda çok sayıda ünlü isim, yazar ve şair, kitap dostlarıyla buluşacak. Fuarın açılışına Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray da yer alacak.

İlki 2016 yılında yapılan ve kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği Merzifon Kitap Fuarı, tekrar kapılarını açacak. 29 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında Merzifon Belediyesi Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe 100'den fazla yayınevi ve 200 şair, yazar ile ünlü isim katılacak. İmza günleri ve konferanslar düzenlenecek. Ece Üner, Tülay Demir Oktay, Saygı Öztürk, Sunay Akın, Erman Toroğlu, Cihat Yaycı, Yavuz Donat ile Erinç Sağkan da fuara katılacaklar arasında yer alacak. Ziyaret saatleri 10.00- 20.00 arasında gerçekleştirilecek.

“Kitap herkesi buluşturur”

“Kitap herkesi buluşturur” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, her yıl bir öncekinden daha iyisini ve daha niteliklisini düzenlemeyi amaç edindikleri fuara kitapseverlerin gösterdikleri yoğun ilginin kendilerine güç verdiğini söyledi.

Ülkesinin bölünmez bütünlüğüyle problemi olmayan herkese kapı açık

Yolların ve kültürlerin kesiştiği şehir olan Merzifon'daki bu fuarda farklı görüşlerden düşünürleri okuyucuyla buluşturacaklarına işaret eden Alp Kargı, “Ülkesinin bölünmez bütünlüğüyle problemi olmayan herkesin bu kitap fuarında yer bulmasına olanak sağlıyoruz. Bundan da büyük keyif alıyoruz” dedi. Ünlü yazar ve şairlerin yanı sıra kitap yazma hayalleri kuran gençlere de imkan sunduklarına işaret eden Başkan Kargı, “Merzifonlu bir öğrenci kızımız Merzifon'u kitaplaştırmış. Kitabının baskısına yardımcı olduk. Ona da imza günü yaptık. Çünkü burada huzur, keyif var. İnsanlar aynı düşünmeseler bile birbirlerini dinleyebiliyor. Bu da Merzifon olarak gurur kaynağımız” dedi.

“Hayalim fuarı uluslararası platforma taşımak”

Aile bütçesi kısıtlı olan gençlere de kitap alabilmeleri için özel indirim kuponları sağlayacaklarına vurgu yapan Kargı, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünü kutladığımız bu günlerde farklı dünya görüşüne sahip tüm yurttaşlarımızın kendisinden bir şeyler bulabileceği, her keseye, bütçeye uygun anlayışın fuarımıza yansımasını istiyoruz. Hayalim fuarı önümüzdeki süreçte uluslararası platforma taşımak. Dünyadaki saygın yazarları buraya taşımak. Bu coğrafyanın, kısacası tüm ilçeleri ve beldeleriyle Amasya'mızın güzelliklerini onlara tanıtmak istiyorum” diye konuştu.