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70 çocuk maskesini taktı, lösemili çocuklara destek için şarkı söyledi

Amasya’nın Merzifon İlçe Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Çocuk Korosu taktıkları maske ve söyledikleri şarkı ile 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar haftasına destek verdi.

Amasya'nın Merzifon İlçe Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Çocuk Korosu taktıkları maske ve söyledikleri şarkı ile 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar haftasına destek verdi.


7-13 yaş arasındaki 70 çocuk, 8 sazende ve Koro Şefi Serpil Demir Aşkın, lösemili çocuklara destek vermek için maskelerini taktı ve dersi maskelerle işledi. 70 çocuk “Maskemi takarım, farkındalık oluştururum” sloganı ile derse başladı. “Hayat sevince güzel” parçasını hep bir ağızdan söyleyen çocuklar farkındalık oluşturdu.


Koro Şefi Serpil Demir Aşkın, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar haftası" kapsamında LÖSEV'in başlatmış olduğu kampanyaya bizler de Merzifon Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Çocuk Korosu olarak en büyük desteğimiz olan sevgimizle katılıyoruz. Ben ve Türkü canlarım onların daima yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz ve bu güzel şarkıyı onlar için söylüyoruz” dedi.

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