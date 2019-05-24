7'den 70'e oyun oynadılar

Çocukların açık havada oynayarak ve deneyimleyerek geçirdikleri zamanın giderek azaldığına dikkat çekmek için dünya çapında düzenlenen “Okul Dışarıda Günü” Türkiye'de bu yıl 2. Kez kutlandı.

Kutlanan adreslerden bir tanesi de Dr. Hikmet Develi Anaokulu oldu. Amasya Dr. Hikmet Develi Anaokulu ‘Okul Dışarıda Günü' kapsamında, “7'den 70'e Oyun Oynuyoruz” sloganıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocukların açık havada daha fazla zaman geçirmelerini ve dışarıda keşfederek öğrenmelerini amaçlayan etkinlik kapsamında minik öğrenciler oyun oynamanın ve öğrenmenin verdiği mutlulukla günü tamamladılar.

İlkokul, ortaokul ve üniversiteli ağabey ve ablaları ile birlikte birbirinden keyifli etkinlikler ile “Okul Dışarıda Günü”nü kutladılar.

Dr. Hikmet Develi Anaokulu Müdürü Esra Tilkicioğlu, Okul Bir Gün Dışarıda Etkinliği kapsamında “7'den 70'e Oyun Oynuyoruz” sloganıyla şenlik tadında bir gün geçirmek için toplandık” dedi.

Tilgicioğlu, “Birçok ülkede çocukların açık havada geçirdikleri zamanın giderek azalmasından yola çıkarak hayata geçirilen ‘Okul Dışarıda Günü' etkinliklerine, biz de okulumuzdaki öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte katılmak istedik. Öğrencilerimizin, açık havada oyunla keşfederek ve deneyimleyerek öğrenmenin fiziksel ve zihinsel sağlığının yanı sıra iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçladık. Etkinliğimize anaokulu öğrencilerimiz, anne ve babalar, ilkokul ve ortaokuldan birer sınıf ve Amasya Üniversitesinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirdik. '7'den 70'e Oyun Oynuyoruz' sloganımıza uygun olarak dedeler babaannelerimizi de dahil ettik. 7'den 70'e oynuyoruz parkuru oluşturduk. Bu parkurların başına öğretmenlerimiz görevlendirdik. Çocuklar anne, babaları, dedeleri diğer öğrenci ağabey ve ablaları ile karışık bir şekilde oyunlar oynayarak bu günü biz ‘dışarıda' geçirdik. Çocuklarımızla çocukluğumuzdan kalan oyunları oynamak çok zevkliydi. Ailelerle birlikte onların oyunla ne kadar mutlu olduklarını ve öğrendiklerine bir kere daha şahit olduk” diye konuştu.

Minikler çuval yarışı, minder kapmaca, denge oyunu, dokuztaş, ip atlama oyunlarını oynadılar. Resim ve el baskısı yaparak “Okul Dışarıda Günü”nü kutladılar.