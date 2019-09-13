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8 bin 110 bedelli asker yemin etti

Amasya 15.

Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 8 bin 110 bedelli asker için yemin töreni düzenlendi.


Törene, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Fatih Akpınar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum ve kuruluş müdürleri ile yurdun dört bir yanından gelen asker aileleri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Tugay Komutan Vekili Albay Fatih Akpınar, bir konuşma yaptı. Birliğe ilk katılan asker ve ailesine Vali Varol tarafından belge ile hediyeleri verildi.


Askerlerin gösterisi ve resmigeçitle tamamlanan törenin sonunda vatandaşlar Vali Varol ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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