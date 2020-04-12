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85 yaşındaki Reyzan teyzenin su saatini değiştirdiler

Amasya’da korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 85 yaşındaki Reyzan Ziyagil’in su saati, belediye ekipleri tarafından değiştirildi.

Amasya'da korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 85 yaşındaki Reyzan Ziyagil'in su saati, belediye ekipleri tarafından değiştirildi.


Belediyeyi telefonla arayan Reyhan Ziyagil'in su saatinin bozuk olduğunu söylemesi üzerine Amasya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan 85 yaşındaki Reyzan Ziyagil'in evine gelen ekipler, su saatini değiştirdi.

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