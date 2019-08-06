852 öğrenci özel yetenek sınavında ter döktü

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı'nda 852 öğrenci ter döktü.

Üniversite spor salonunda yapılan sınava 177 kız, 675'i erkek toplamda 852 aday öğrenci katıldı. Adaylar, özel yetenek sınavı ve beceri-koordinasyon testine tabi tutuldu. İki hak verilen adayın en iyi derecesi değerlendirmeye alındı. Özel yetenek sınavı sonucunda adayların Beceri-Koordinasyon Testi Puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı ve 2019-TYT (Temel Yeterlilik Testi) Puanı dikkate alındı. Hesaplanan sonuç puanına göre 15 kız ve 25 erkek öğrenci olmak üzere toplam 40 aday Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne kayıt yapma hakkını kazandı.

Sınavı yerinde takip eden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir, ülkemizin çeşitli illerinden gelen aday öğrencilerimizin sınavlarının yapılması, sonuçlarının duyurulması, itiraz sürelerinin değerlendirilmesi gibi hususlarda hiçbir problem yaşanmadığını kaydetti. Sınavın kamera ile kayıt altına alındığını da ifade eden Kandemir, sınavın başarı ile gerçekleşmesinde görev alan akademik ve idari personele teşekkür etti.

Sınava, 2019 yılı Temel Yeterlilik Sınavından (TYT) en az 150 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabildi.