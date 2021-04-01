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Aç kalan tilki fare avında

Amasya’nın Taşova ilçesinde, yiyecek bulmakta zorlanan tilkinin yağmur altındaki fare avlaması ilginç görüntülere sahne oldu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, yiyecek bulmakta zorlanan tilkinin yağmur altındaki fare avlaması ilginç görüntülere sahne oldu.


Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu ve Baraklı köyleri arasında bulunan Ağayol mevkisinde etkili olan yağış, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanlarını olumsuz etkiledi.


Aç kalan tilki, yağmur yağmasına rağmen fareleri avlamaya devam etti. Fareleri yakalamaya çalışan tilkinin fare avı çevredekilerin de ilgisini çekti.

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