AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ergin: “Afet farkındalığının arttırılmasını hedefliyoruz”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sadi Ergin, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle birlikte olası afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla uygulanan eğitimlerin yurt genelinde devam ettiğini açıkladı.

Amasya için konulan eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı' yı ziyaret eden Sadi Ergin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini belirtti. Bu kapsamda afet öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkan kayıpları azaltmak ve afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak için, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bünyesinde eğitimlerin başladığını söyledi.

Afet farkındalığının arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla afet farkındalık eğitimlerinin tüm illerde yapıldığına değinen Ergin, “Eğitimler yıl boyunca, salgın koşullarına uygun şekilde gerekli sağlık tedbirleri alınarak, merkez ve ilçelerde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre, derneklere, vakıflara, bireysel başvurulara, ailelere, bina sakinlerine kısaca toplumun tüm kesimlerine, her bir vatandaşa dokunulacak şekilde yüz yüze ve uzaktan eğitim sistemlerinden faydalanılarak gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.

Eğitimlerde, "afet ve acil durum çantası", "planlama", "deprem anında unutulmaması gerekenler", "iletişimin kesilmemesi" ile "deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar" konularında bilgi aktarıldığını vurgulayan Ergin, eğitimlere katılmak isteyen vatandaşların, AFAD il müdürlükleriyle iletişime geçebileceği kaydetti. Ziyaretlere, Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sinan Bulut da katıldı.