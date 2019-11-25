Ağaçta mahsur kalan sakat kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ağaçta mahsur kalan ve arka ayakları sakat olan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Madenciler sokakta bir ağaçta mahsur kalan kedi ihbarını alan Merzifon Belediyesi İtfaiye ekipleri ağacın üzerinde mahsur kalan ve arka ayakları sakat olan kedi için kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, zaman kaybetmeden olay yerine giderek, ağacın yanında elektrik direği olmasından dolayı elektrikleri kestirdi. Daha sonra kediyi ağaçtan kurtardı.