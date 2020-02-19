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Ahmet Yenilmez ‘Usta'yı Amasya'da sahneledi

Sultan II.

Abdülhamid Han'ın vefatının 102. yılı dolayısıyla Ahmet Yenilmez'in Amasya'da sergilediği ‘Usta' adlı tiyatro oyunu beğeniyle izlendi.


Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen, tecrübeli tiyatrocu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği ve Abdülhamid Han'ı konu alan “Usta” isimli oyunu, Vali Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Ramazan Aksoy, daire amirleri ve Amasyalılar izledi.


II. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan oyunun sonunda Vali Varol ile Rektör Elmacı tarafından Ahmet Yenilmez'e çiçek ve adına dikilmiş fidanın koordinatlarının yer aldığı sertifika verildi.

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